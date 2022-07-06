Білий Дім вшанував захисників острова Зміїного колекційною монетою

Про це повідомив магазин Білого дому.

Сайт сувенірного магазину Білого дому оголосив про старт попереднього замовлення колекційної монети, присвяченої опору українців російському вторгненню на острів Зміїний. Відправлення монети, передзамовлення якої можна зробити вже зараз, почнеться 30 вересня. Доставка в Україну та країни НАТО – безкоштовна

Монета № 9 "Острів Зміїний " є 34-ю монетою, представленою ​​в колекції монет "Історичні моменти американського президентства". Кожен екземпляр матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

20% прибутку від продажу сувеніру ( в коштуватиме монета - $100) обіцяють спрямувати на допомогу українським жінкам та дітям.

У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного

30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі".

У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Операція Збройних сил України проти окупаційних військ на острові Зміїний триває. Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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