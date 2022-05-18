"Айнтрахт" - "Рейнджерс": букмекери дали прогноз на фінал Ліги Європи
Сьогодні, 18 травня, буде зіграний фінальний матч Ліги Європи, де німецький "Айнтрахт" зустрінеться зі шотландським "Рейнджерсом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фаворитом фінальної зустрічі вважають "Айнтрахт" з коефіцієнтом 2,39. Нічия в основний час оцінюється у 3,42. Виграш "Рейнджерса" - 3,26.
На шляху до фіналу "Айнтрахт" пройшов іспанський "Бетіс", "Барселону" та лондонський "Вест Гем". "Рейнджерс" виявився сильнішим за дортмундською "Борусією", сербську "Црвену Звезду", португальську "Брагу" та німецький "Лейпциг".
Фінальний матч, який розпочнеться сьогодні о 22:00, пройде на стадіоні "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї. Арбітром зустрічі буде словен Славко Вінчіч.
За свою історію "Айнтрахт" і "Рейнджерс" зустрічались двічі, ще у 1960 році. В обох матчах перемогу здобували німці - 6:3 і 6:1.
Ліга Європи
Фінал
18 травня
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія)
Пряма трансляція на Megogo
Початок о 22:00
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