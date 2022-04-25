Азербайджан не платить РФ за газ у рублях, - держкомпанія SOCAR
Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR прокоментувала інформацію про те, що країна купує російський газ за рублі
Про це заявили у коментарі місцевому виданню Trend.
"У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в компанії.
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі.
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