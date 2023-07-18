Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України

Про це йдеться в указі, який підписав президент країни Ільхам Алієв.

"З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити кошти в сумі $7,6 млн міністерству енергетики Республіки з бюджету країни на закупівлю та відвантаження електрообладнання", - зазначено у документі.

Зазначимо, Баку активно допомагає енергетичному сектору України електростанціями резервного живлення генераторами і силовими трансформаторами.