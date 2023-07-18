Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України
Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України – кошти спрямують на закупівлю і передачу електрообладнання
Про це йдеться в указі, який підписав президент країни Ільхам Алієв.
"З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити кошти в сумі $7,6 млн міністерству енергетики Республіки з бюджету країни на закупівлю та відвантаження електрообладнання", - зазначено у документі.
Зазначимо, Баку активно допомагає енергетичному сектору України електростанціями резервного живлення генераторами і силовими трансформаторами.
- Нагадаємо, очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходила у Лондоні 21-22 червня, що його країна виступає за якнайшвидше припинення війни в рамках суверенітету та територіальної цілісності України, а також обіцяє допомогу у відбудові.
- 8 липня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й Агентство наземного транспорту Азербайджану погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік.
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