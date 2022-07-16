Про це пише "Интерфакс-Азербайджан".

За словами Алієва, міноборони Росії обіцяло забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня, але не зробило цього. Президент каже, що Вірменія ухиляється від виконання угоди 2020 року, згідно з якою країни припинили війну за Нагірний Карабах — і, насамперед, відмовляється виводити своїх військових.

Також Алієв скаржиться, що Азербайджан піднімав це питання не зустрічі з росіянами, але ті, попри обіцянки, не допомогли.

"Ми – країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже. Ми знатимемо, що нам робити в цьому разі... Якою буде наша відповідь?.. Напевно, про це зараз недоречно говорити», - наголосив глава держави.

Відзначається, що завдяки військовим успіхам Азербайджану в Карабаху влада Вірменії у 2020 році була змушена погодитися на невигідну угоду, яка, з-поміж іншого, передбачає, що Єреван має віддати Азербайджану фактично весь так званий пояс безпеки навколо Нагірного Карабаху — це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни, котрі мали захищати власне невизнану «Нагірно-Карабаську Республіку».

Ті райони "НКР", які Баку зайняло під час бойових дій, також залишаються під контролем Азербайджану. Крім припинення вогню, країни домовилися про те, що в Нагірному Карабаху щонайменше на 5 років залишаться російські миротворці, натомість Вірменія свої сили виведе.

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