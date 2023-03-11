Азербайджан звинуватив Іран у воєнній провокації

Про це повідомляє офіційний сайт міноборони Азербайджану.

Іранський військовий літак з 09:44 до 10:26 безперервно здійснював політ вздовж азербайджано-іранського державного кордону. Він пролетів за 3-5 км від державного кордону між двома країнами, а в деяких випадках і над державним кордоном.

"Таке наближення військового літака до державного кордону між двома країнами та політ над прикордонною лінією, всупереч прийнятій на міжнародному рівні практиці завчасного оповіщення сусідньої держави про наближення військових літаків до державного кордону, створюють загрозу безпеці цивільної авіації та слугують подальшому загостренню двосторонніх відносин", - йдеться у заяві міноборони.

Азербайджанська сторона назвала такі дії Ірану - провокацією та недружньою поведінкою. Вони вимагають дати відповідні роз'яснення та утриматися від подібних провокаційних дій у майбутньому.

Посла Ірану в Азербайджані вже викликали до місцевого МЗС і вручили ноту протесту.