Про це інформує в фейсбуці Національний антарктичний науковий центр.

"Біологи на "Вернадському" визначили стать дитинчат – це хлопчик і дівчинка. Тож ми вирішили запропонувати нашим підписникам у фейсбуці придумати ім'я для дівчинки, а в інстаграмі – для хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Імена пропонують писати до п'ятниці 23 вересня. Авторам найкращих імен підготували сюрпризи.

Серед варіантів у коментарях українці пропонують назвати, як символами війни - Азов, Байрактар, Джавеліна; містами-героями - Маріуполь, Херсон, Ізюмчик; так і більш звичними іменами - Мрія, Мирося, Калина, Стефанія.

Раніше біологи повідомити, що поблизу станції народилися перші в цьому сезоні тюленята: "Перше побачило антарктичний світ на сусідньому острові Вінтер, біля будиночку Ворді. Друге – біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік".

"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6-7 кг за день). Пересувається цуценя (так називають новонароджених тюленят) невпевнено, адже м'язева система тільки формується, та вже через кілька тижнів розпочнеться навчальний процес, і малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах", - розповіли полярники.

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