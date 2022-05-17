Азовці можуть потрапити у руки московського "кривосуддя", - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"От сьогодні ми почитали інформацію про те, що у Москві з'явилися пропозиції прийняти спеціальні документи на рівні, навіть, Верховного суду РФ про те, що терористів не можна обмінювати. А оголосити полк "Азов"терористичним, легше ніж ми собі можемо уявити. І це, безумовно, буде зроблено. От тоді ми отримаємо ситуацію, коли, фактично, азовці попадуть у руки московського "кривосуддя", бо правосуддя ніколи там не було й немає зараз, і можуть отримати довічні терміни у в'язниці" – зазначив дипломат.



Володимир Огризко додав, що це не закриває шляху саме так зробити відносно реальних терористів з московії та на такій базі провести обмін. Але, це означає, що довіри до слів "бандитів з-за порєбріка" немає ніякої.