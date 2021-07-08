Бабій: Рада може ухвалити законопроєкт, який дасть можливість НКРЕКП боротися із зловживаннями на оптових енергетичних ринках
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 5322, який дозволить Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) застосовувати санкції у разі зловживань на оптових енергетичних ринках
Про це заявила Ольга Бабій, членкиня НКРЕКП, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Модель закону про ринок електричної енергії, яка приймалася у 2017 році, була недосконала. Там забули дуже важливі повноваження щодо тих повноважень, яких зараз не має НКРЕКП для оперативного реагування”, — стверджує Бабій.
Вона звернула увагу на законопроєкт № 5322, “який дає можливість НКРЕКП розслідувати зловживання і вживати дуже великі штрафні санкції до монополістів, до подібних ситуацій”.
Бабій зауважила, що у разі публікації законопроєкту всі компанії, які зараз зловживають, не матимуть економічного сенсу продовжувати це робити.
- Законопроєкт № 5322 зареєстрували у Верховній Раді 1 квітня 2021 року. Автори — група нардепів на чолі із представником “Слуги народу”, очільником енергетичного комітету ВРУ Андрієм Герусом. Парламент ще не голосував за документ у першому читанні.
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