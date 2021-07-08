Бабій: Рада може ухвалити законопроєкт, який дасть можливість НКРЕКП боротися із зловживаннями на оптових енергетичних ринках

Про це заявила Ольга Бабій, членкиня НКРЕКП, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Модель закону про ринок електричної енергії, яка приймалася у 2017 році, була недосконала. Там забули дуже важливі повноваження щодо тих повноважень, яких зараз не має НКРЕКП для оперативного реагування”, — стверджує Бабій.

Вона звернула увагу на законопроєкт № 5322, “який дає можливість НКРЕКП розслідувати зловживання і вживати дуже великі штрафні санкції до монополістів, до подібних ситуацій”.

Бабій зауважила, що у разі публікації законопроєкту всі компанії, які зараз зловживають, не матимуть економічного сенсу продовжувати це робити.