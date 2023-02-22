"Багато людей питають, чи виходити на роботу": Терехов розповів про заходи безпеки в Харкові на 23-24 лютого
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що заходи безпеки в місті буде посилено на 23-24 лютого, коли Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні
Про це він сказав журналістам 22 лютого.
"23-24 лютого. Багато людей питають: що буде? Сказати не можу, бо це залежить від нашого противника, нашого ворога. Що у нього в голові – ніхто не розуміє, ніхто не знає. Будуть посилені, безумовно, заходи безпеки. Хочу сказати, що багато людей питають, чи виходити на роботу. Хочу сказати, що нашим підлеглим я сказав таким чином: кому складно, хто боїться, може залишитися вдома і працювати дистанційно. Хто не боїться, працюватиме, як завжди", - заявив Терехов.
Він також зазначив, що транспорт міста і комунальники працюватимуть без змін. Крім того, питання зміни комендантської години не обговорюється.
- У ГУР Міноборони прогнозують, що в річницю повномасштабного вторгнення Росія може масовано обстріляти Україну ракетами, аби нагадати, як усе почалося в ніч на 24 лютого 2022 року.
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