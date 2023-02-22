Про це він сказав журналістам 22 лютого.

"23-24 лютого. Багато людей питають: що буде? Сказати не можу, бо це залежить від нашого противника, нашого ворога. Що у нього в голові – ніхто не розуміє, ніхто не знає. Будуть посилені, безумовно, заходи безпеки. Хочу сказати, що багато людей питають, чи виходити на роботу. Хочу сказати, що нашим підлеглим я сказав таким чином: кому складно, хто боїться, може залишитися вдома і працювати дистанційно. Хто не боїться, працюватиме, як завжди", - заявив Терехов.

Він також зазначив, що транспорт міста і комунальники працюватимуть без змін. Крім того, питання зміни комендантської години не обговорюється.