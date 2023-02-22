Про це AP розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми готові до будь-яких подібних випадків. Ми не довіряємо Москві і не віримо вже багато років", - сказав він.

З огляду на те, що західна зброя незабаром буде доставлена ​​в Україну, а зима майже закінчилася, Скібіцький наголосив, що наступні місяці будуть вирішальними.

"Ми плануємо наші військові дії не на завтра чи післязавтра, а на певний період часу", – сказав він, уникаючи прямих відповідей щодо того, який напрямок обере українська армія для контрнаступу для звільнення окупованих територій.