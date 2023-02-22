Скібіцький припустив імовірність масованого обстрілу РФ у річницю вторгнення – "щоб нагадати, як усе почалося"
У річницю повномасштабного вторгнення Росія може масовано обстріляти Україну ракетами, аби нагадати, як усе почалося в ніч на 24 лютого 2022 року
Про це AP розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
"Ми готові до будь-яких подібних випадків. Ми не довіряємо Москві і не віримо вже багато років", - сказав він.
З огляду на те, що західна зброя незабаром буде доставлена в Україну, а зима майже закінчилася, Скібіцький наголосив, що наступні місяці будуть вирішальними.
"Ми плануємо наші військові дії не на завтра чи післязавтра, а на певний період часу", – сказав він, уникаючи прямих відповідей щодо того, який напрямок обере українська армія для контрнаступу для звільнення окупованих територій.
- У Повітряних силах запевнили, що атаки "сотні літаків" РФ на Київ у річницю повномасштабного вторгнення не буде.
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