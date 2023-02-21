У Повітряних силах запевнили, що атаки "сотні літаків" РФ на Київ не буде
Атака сотень російських літаків на Київ неможлива. Країна надійно захищена сучасними системами ППО, тож "легкої прогулянки в українському небі не буде"
Про це заявив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків... Ну не буде такого! Так ніхто не воює, це не Друга світова війна. У сучасній війні застосовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 аеродромів, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні (від 200 до 700 кілометрів) від українського кордону. Ворог використовує ці аеродроми в атаках проти України з перших днів війни", - заявив Ігнат.
За його словами, українська ППО посилена такими системами як Iris-T і NASAMS, і Україна чекає ще.
"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть, це ж очевидно", - запевнив речник Повітряних сил.
- Українські захисники розпочали навчання з оборони Києва.
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