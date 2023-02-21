Українські захисники розпочали навчання з оборони Києва
Сили оборони з 21 лютого протягом кількох днів будуть проводити навчання для захисту Києва
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
"З 21-го лютого 2023 р. і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці. За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, в тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.
"Наголошуємо, це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", - зауважив Попко.
- Військовий експерт Микола Саламаха переконаний, що російсько-білоруські війська будуть знищені в разі повторного наступу на територію України.
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