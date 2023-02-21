Українські захисники розпочали навчання з оборони Києва

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"З 21-го лютого 2023 р. і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці. За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, в тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.

"Наголошуємо, це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", - зауважив Попко.