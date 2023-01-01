Росіян чекає розгром в разі повторення наступу на Київ, - військовий експерт Саламаха
Військовий експерт Микола Саламаха переконаний, що російсько-білоруські війська будуть знищені в разі повторного наступу на територію України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"З точки зору військового здорового глузду навіть вторгнення 24 лютого виглядало авантюрою. Тим паче зараз виглядатиме цілковитим безглуздям повторний наступ з території Білорусі у напрямку Києва. Навіть, якщо зараз вони зможуть разом сформувати ударне угруповання, воно буде знищене, як і минулого разу”, - пояснив Саламаха.
Експерт наголосив, що дії росіян передбачити, оскільки вони завжди діють нелогічно
"Росіяни разом з білорусами можуть створити угруповання військ чисельністю від 50 до 80 тис. чоловік. І навіть спробувати наступати на Північ України. Проте їх чекає розгром. Це авантюра. Однак передбачити їхні нелогічні дії поки неможливо", - додав він.
- У ДПСУ 27 грудня розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з РФ відбувається нагнітання шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів
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