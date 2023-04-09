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Головна війна з Росією Багатьох українських священників, які підтримують РФ, судитимуть у Гаазі, - дослідник геноцидів Тоттен
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Багатьох українських священників, які підтримують РФ, судитимуть у Гаазі, - дослідник геноцидів Тоттен

9 квітня, 2023 неділя
18:00
війна з Росією суд гаага

Українські священники, які підтримують РФ, скоюють злочин і опиняться на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді

Про це заявив американський професор, дослідник геноцидів Семюель Тоттен в етері Еспресо

Він нагадав, що в Руанді були священники, родичі вбивць-хуту, які закликали постраждалий народ тутсі приходити до церков як до притулків, а потім замикали двері та запрошували вбивць, які катували людей до смерті. Також існувала радіостанція, якою керував екстреміст. Щоранку хуту закликали на роботу, тобто вбивати тутсі.

"Тут є пряма паралель між тим, що відбувається в Україні, і тими українськими
священиками, які, по суті, підтримують дії Путіна. Наскільки я розумію, вони є
колаборантами. Ці священики, які виступають на радіо чи спілкуються з пресою, вони
співпрацюють з Путіним проти Україні, щоб змусити або спробувати змусити Україну
підкоритися волі росіян, і це міжнародний злочин. Готовий сказати тут і зараз, що багато з цих священиків опиняться на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді, а відтак у в’язниці, де матимуть час подумати, що вони не справжні християни, а політичні агенти Путіна", - наголосив Семюель Тоттен.

  • 7 квітня в митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ. У московському патріархаті назвали цю інформацію "маніпулятивною й недостовірною".
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Володимир Путін
Гаазький трибунал
Гаага
колаборанти
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