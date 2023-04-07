Про стало відомо з розслідування Української правди.

Як з’ясували журналісти, згідно з витягом із системи Роспаспорт, свій перший документ у Росії Онуфрій отримав ще у 1998-му році - тоді це був закордонний паспорт громадянина РФ.

Пізніше, у 2002-му церковник отримав паспорт про набуття російського громадянства, а у 2003-му - ще один закордонний.

Архієрей УПЦ МП і намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) російський паспорт отримав у 2019 році в Москві. А у 2020-му - два закордонні паспорти громадянина РФ.

Журналісти УП також з’ясували, що в січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

Колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав російський документ у грудні 2022 року. Після початку окупації Ізюма, Єлисей продовжив молитись за патріарха РПЦ Кирила і став працювати на окупаційну владу. Після визволення Ізюма Єлисєй утік до Бєлгорода, де і отримав паспорт РФ.

Серед священників УПЦ МП, які також мають російське громадянство:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Повний список журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.