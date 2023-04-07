У митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ
Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 2 десятки священнослужителів УПЦ Московського патріархату мають російські паспорти. Онуфрій, зокрема, свій отримав 20 березня 2002 року у Москві
Про стало відомо з розслідування Української правди.
Як з’ясували журналісти, згідно з витягом із системи Роспаспорт, свій перший документ у Росії Онуфрій отримав ще у 1998-му році - тоді це був закордонний паспорт громадянина РФ.
Пізніше, у 2002-му церковник отримав паспорт про набуття російського громадянства, а у 2003-му - ще один закордонний.
Архієрей УПЦ МП і намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) російський паспорт отримав у 2019 році в Москві. А у 2020-му - два закордонні паспорти громадянина РФ.
Журналісти УП також з’ясували, що в січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.
Колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав російський документ у грудні 2022 року. Після початку окупації Ізюма, Єлисей продовжив молитись за патріарха РПЦ Кирила і став працювати на окупаційну владу. Після визволення Ізюма Єлисєй утік до Бєлгорода, де і отримав паспорт РФ.
Серед священників УПЦ МП, які також мають російське громадянство:
- митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);
- вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);
- вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);
- керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);
- керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);
- керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).
Повний список журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.
- Друг Паші "Мерседеса" і Вови "Морди": хто керує УПЦ МП на Львівщині.
- Депутати Волинської облради звернулися до голови із клопотанням про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату в області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе