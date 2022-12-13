Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Під Бахмутом стабільно важко, хлопці тримаються та тримають Бахмут. Бахмут перетворився вже на Сталінград. Не віддамо місто, ворог далі не пройде! Деякі успіхи у ворога на сході Бахмута є, вони намагаються взяти місто у кільце. Але зараз до нас йде велика підмога, тому за день-два ми відіб’ємо усі атаки противника, і вийдемо знову на відстань у 10 км від Бахмута", - підкреслив Лисенко.

За словами бійця, місто географічно розтягнуто, до центру й ключових місць ворогу ще далеко.

"На напрямку Авдіївка - Донецьк - Бахмут нічого райдужного немає, але й критичного теж нема. Не дивлячись на мороз, у двох комплектах термобілизни, ЗСУ тримають Бахмут. Нам дошкуляє ворожа піхота, яка безглуздо йде та дохне. Наше РСЗВ попрацювало й відбило їм бажання накопичувати живу силу біля Бахмуту. Мінус 150-200 окупантів тільки на Бахмутському напрямку", - додав Лисенко.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках

Заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко зазначив, що прифронтові райони Бахмута окупантами знищено вщент

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