Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається надзвичайно напруженою. Ворог багатьма штурмовими групами намагається атакувати Бахмут. Противник намагається просуватися по околицях населених пунктів, які розташовані на південному, і північному напрямках області. Ділянка від Бахмута до Авдіївки - Мар'їнки вся під спробами ворога просуватися", - зауважив Назаренко.

За словами бійця, у ворога немає ударного кулака, щоб посунути лінію фронту на Донеччині, але він точково концентрує зусилля на різних напрямках.

"Таке враження, що у ворога нескінченний людський ресурс. Російське командування відправляє на цю ділянку нових мобілізованих та вагнерівців. Прифронтові райони Бахмута знищені вщент. Решта міста перебуває під постійними ворожими обстрілами, противник знищує місто. ЗСУ навчилися протидіяти ворогу, окупанта чекає опір на кожному квадратному метрі української землі, зокрема Бахмута і Донбасу", - додав Назаренко.

Як повідомлялось раніше, з районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках

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