Бахмут - це чорна діра, де знищується ворог, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо в зоні Бахмута є всі передумови для знищення ворога зі співвідношенням 1:10 і є можливість тримати оборону, то це зараз й робиться. Сьогодні ми бачимо баланс між певними політичними й військовими рішеннями. Командування Сухопутних військ України робить ставку на те, що передумови для знищення противника залишаються в Бахмуті. Умови для відведення військ на захищені рубежі так само залишаються", - пояснив Згурець.

За словами експерта, досвід наступу й правильного відступу вже відпрацьовано в українській армії.

"Бахмутський напрямок є чорною дірою, де знищується значна кількість російських сил. Найближчі дні будуть показовими щодо ситуації навколо Бахмута. За Бахмутом є низка панівних висот, на яких і буде побудована нова лінія оборони ЗСУ, яка вже готується", - зазначив Згурець.