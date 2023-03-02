Про це мовиться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.

Експерти зазначили, що, поки українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, підвищення температури зараз провокує утворення багнюки й бездоріжжя, що обмежує рух пересіченою місцевістю. Денна температура ґрунту підвищилася і зараз значно вище нуля. Прогнозоване тепло ще більше зменшить можливість такого руху.

Ці фактори, як мовиться в тексті розвідки, зазвичай забезпечують певну військову перевагу силам, що обороняються.

"Майже напевно, що до кінця березня пересування по місцевості буде найгіршим. Це посилить тертя наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута", - наголосили фахівці.