Британська розвідка: потепління й бездоріжжя ускладнять наступальні дії поблизу Бахмута
Аналітики розвідки Великої Британії ствердили, що теплі погодні умови спричинять бездоріжжя та ускладнять пересування бронетехнікою поблизу Бахмута, однак це на руку тим, хто в обороні
Про це мовиться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.
Експерти зазначили, що, поки українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, підвищення температури зараз провокує утворення багнюки й бездоріжжя, що обмежує рух пересіченою місцевістю. Денна температура ґрунту підвищилася і зараз значно вище нуля. Прогнозоване тепло ще більше зменшить можливість такого руху.
Ці фактори, як мовиться в тексті розвідки, зазвичай забезпечують певну військову перевагу силам, що обороняються.
"Майже напевно, що до кінця березня пересування по місцевості буде найгіршим. Це посилить тертя наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута", - наголосили фахівці.
- Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
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