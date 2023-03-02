Ворог набрав темп, щоб пришвидшити захоплення Бахмута, - заступник командира Кудряшов
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що кількість ворогів, які намагаються просуватися на наші позиції неймовірно велика
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація напружена на Бахмутському напрямку, ворог набрав темп. Якщо впродовж 3-4 місяців темп був високий, то зараз ворог збільшив темп, щоб пришвидшити намагання захопити Бахмут з його околиць", - зауважив Кудряшов.
За його словами, ситуація важка на Бахмутському напрямку, але контрольована ЗСУ.
"Бахмут тримає оборону. Території, які є прилеглими до Бахмута теж тримають оборону. Противник застосовує нові атаки, тобто атакує впродовж усього світового дня й вночі. Нам потрібно багато боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога", - наголосив Кудряшов.
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