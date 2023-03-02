Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація напружена на Бахмутському напрямку, ворог набрав темп. Якщо впродовж 3-4 місяців темп був високий, то зараз ворог збільшив темп, щоб пришвидшити намагання захопити Бахмут з його околиць", - зауважив Кудряшов.

За його словами, ситуація важка на Бахмутському напрямку, але контрольована ЗСУ.

"Бахмут тримає оборону. Території, які є прилеглими до Бахмута теж тримають оборону. Противник застосовує нові атаки, тобто атакує впродовж усього світового дня й вночі. Нам потрібно багато боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога", - наголосив Кудряшов.