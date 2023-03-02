ISW: поразка окупантів під Вугледаром розкрила серйозні проблеми армії РФ
Розслідування катастрофічних втрат окупантів під час їхньої спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем армії РФ
Про це повідомляє звіт ISW.
Згідно з інформацією, російські війська під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль продовжували робити серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.
За даними ЗСУ, російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із застосуванням піхоти.
Українські військові успішно заманювали російські танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім добивали техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.
Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав величезних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, символізує нездатність російських збройних сил.
Експерти ISW також зазначають, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме здатності окупантів проводити ефективні наступальні операції.
- 20 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російському війську бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність наступу.
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