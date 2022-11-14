Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Свого часу ми обороняли місто Рубіжне. Це місто просто знищене вщент. Замість міста Рубіжне просто гора будівельного брухту. Інтенсивність артилерійського обстрілу там була набагато більшою, ніж в Бахмуті. Дійсно, місто Бахмут зазнало великих руйнувань. Проте порівнювати з Бахмутом те, як руйнували Рубіжне, просто не можна", - розповів Кузик



Командир батальйону "Свобода" додав, що багато місцевих досі залишаються в Бахмуті



"В місті Бахмут залишилось багато місцевих, яким немає куди поїхати. Ми допомагаємо їм з їжею та водою. Також в місті є люди, які чекають на Росію. Вони цього навіть не приховують. Однак їх не багато. Місто Бахмут зазнало великих руйнувань. Місто серйозно піддається артилерійським обстрілам, але це поки що не Маріуполь, чи Рубіжне", - додав він.

14 листопада речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що противник намагається проводити десятки штурмових дій за добу на Донеччині

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