Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує атакувальні дії на Донеччині, застосовуючи ствольну та реактивну артилерію, авіацію, танки. Противник зазнає величезних втрат. Станом на ранок росіяни втратили близько 90 людей тільки вбитими й фактично стільки ж пораненими на Бахмутському напрямку", - повідомив Череватий.

Речник Східного угрупування військ також додав, що на Авдіївському напрямку ворог теж зазнає втрат.

"Противник намагається проводити по кілька десятків штурмів на цих напрямках. Проте наражається на потужну оборону ЗСУ, на ураження з усіх видів озброєння. І неминуча розплата ворога - це величезні втрати в особовому складі та техніці армії РФ", - підкреслив Череватий.

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