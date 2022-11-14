У неділю з Білорусі в Росію вивезли 20 ракет, щоб перекинути на Донбас
13 листопада російський Іл-76 з 20 ракетами для ЗРК С-300/400 вилетів з білоруського аеродрому Мачулищі на аеродром Міллерово у Ростовській області
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"
РФ вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн” зафіксувала приліт у Білорусь чергового Іл-76 ВКС РФ. Борт з реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром Мачулищі 13 листопада о 19:55 за київським часом. Літак пробув там всього 2 год 10 хв та вилетів на аеродром Міллерово у Ростовській області о 22:05.
До того ж 13 листопада о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі помітили п’ять тралів, які везли по чотири ракетних контейнери для ЗРК С-300/400, тобто загалом — 20 ракет.
“Таким чином, ми маємо додаткове підтвердження, що з Білорусі останніми днями вивозять ракети у РФ для забезпечення ракетами угруповань на Донецькому та Луганському напрямках”, – пише "Білоруський Гаюн".
За даними групи, за останні дні в Мачулищі прилітало вісім Іл-76, які, швидше за все, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.
- 4 листопада країни Великої сімки попередили самопроголошену владу Білорусі про посилення санкцій у разі подальшого залучення цієї країни до російської агресії проти України.
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