Про це в Осло на конференції з безпеки Leangkollen заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, інформує сайт НАТО.

"Ця війна продемонструвала важливість важкої зброї: танків і артилерії, а також ракет та безпілотників. Ми повинні досягти балансу між цифровою та кінетичною зброєю, якщо ми прагнемо зберегти нашу безпеку... Керуючи танком, ви також використовуєте технології, і сенсори, і космос, і кібернетичний простір. І ми маємо переконатися, що НАТО може виконувати це найкращим чином", - зауважив заступник генерального секретаря Альянсу.

Він висловив переконання, що ступінь опанування сучасними технологіями та інноваціями визначає поразку або перемогу на полі бою. Тож НАТО в цих питаннях має випереджати своїх противників, і саме це вже зараз можна побачити в Україні.

"Українські війська використовують трафік Google, щоб відстежувати концентрацію військ перед атакою. Наша розвідка говорить про такі самі речі. Вони (українці - ред.) використовують прості технології для прослуховування відкритої російської комунікації. За допомогою простих додатків вони скоротили час на запит артилерійського удару з приблизно пів години до кількох хвилин. Це сплав хоробрості, розуму, технологій та тренування", - відзначив Джоане.

За його словами, допомагаючи Україні, союзники по НАТО фактично відстоюють власні цінності, які вперше за багато десятиліть опинилися під прямою атакою.

"Наші лідери мають багато тем для обговорення (під час саміту НАТО – ред.) у Вільнюсі. Безумовно, першим пріоритетом буде Україна. Агресивна війна президента Путіна проти України є найбільшим конфліктом у Європі з часів Другої Світової війни, це жорстока навмисна атака на міжнародну систему, засновану на правилах. Коли війська Путіна майже рік тому здійснили вторгнення, він очікував на швидку перемогу. Він її не отримав, оскільки зробив дві стратегічні помилки. По-перше, він недооцінив майстерність та хоробрість українців. Він також недооцінив нашу єдність та солідарність, силу НАТО та його партнерів", - підкреслив заступник генсека.

Він нагадав, що з початку конфлікту США надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу на суму, еквівалентну близько 50 мільярдам євро. Решта європейських союзників, включаючи Норвегію, а також Канада разом з інституціями ЄС направили в Україну допомогу на більш ніж 60 мільярдів євро. Союзники зміцнити трансатлантичну єдність, застосували проти країни-агресора потужні економічні та політичні санкції.

Така допомога з боку НАТО та країн-союзниць дозволяє Україні досягати реальних змін на полі бою, та зміцнювати свої позиції для досягнення справедливого миру. За словами Джоане, НАТО буде дотримуватися такого курсу, та стояти поряд із Україною так довго, як це буде необхідним.