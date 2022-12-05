Балога: Може вже час спецслужбам дати оцінку закарпатським політикам за підтримку лінії Орбана

Про це повідомляє mukachevo.net.

"Чи були б російські пропагандистські історії про утиски російськомовного населення в Україні хоча б трохи правдоподібними, як би не місцеві гниди, які підтверджували ці нісенітниці на різних рівнях? Певно, що ні.

Така сама ситуація з угорською меншиною на Закарпатті – якби не було тих, хто готовий підносити снаряди адептам "угорського міру", допомагаючи нагнітати істерику про порушення мовних чи освітніх прав закарпатських угорців, то в ці дурниці ніхто б не вірив. Особливо на фоні угорських прапорів на офіційних державних установах, будівлях та школах в українському Берегові чи, чуючи там навколо себе угорську мову.

Бо насправді звичайні українські угорці і не підозрюють, що їх хтось "утискає". Але, яке це має значення, якщо за аналогією з "руським міром", чимало політиків закарпатського розливу зробили на темі "гонінь" угорців, як політичну кар'єру, так і непогані статки. Та й основні паспорти в них - давно не українські.", - написав Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбук.

Віктор Іванович запевняє, що коли Угорщині потрібно розказати про злих українців, на арену завжди виходять певні персонажі.

"І хоча масштаб далекий до рівня проросійських політиків з ОПЗЖ, але наслідки багаторічного закривання очей на явно антиукраїнські дії таких персонажів, як Василь Брензович, Йосип Борто, Ілдіка Орос, Пейтер Чаба, Золтан Бабяк та інших, ми всі бачимо сьогодні, коли Угорщина блокує нам дорогу в НАТО чи робить інші неприємні речі, прикриваючись темою "утисків" закарпатських угорців.

Саме їх, як болванчиків, правляча верхівка Угорщини дістає із пазухи кожного разу, коли треба розповісти про злих українців, що не дають життя угорській меншині", - пише народний депутат.

"Тому переконаний, що нашим відповідним службам вкрай важливо розуміти чи поділяють ці особи позицію Будапешту щодо Росії, війни, "Великої Угорщини" та територіальних претензій до України.

Бо, якщо вони підтримують політику Орбана щодо України, то може час притягнути їх до кримінальної відповідальності за заперечення територіальної цілісності нашої держави або позбавити громадянства та видворити на їх справжню батьківщину.

Зрозуміло одне, як до війни, так і сьогодні – вони живуть інтересами чужої країни, їм все одно до України та нашого майбутнього", - додає Віктор Балога.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти наміру ЄС надати Україні 18 млрд євро допомоги.