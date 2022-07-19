Банк Англії передав в Україну броньовані автомобілі зі свого автопарку

Про це інформує Bloomberg з посиланням на заяву керівника банку Ендрю Бейлі.

"Керівник Банку Англії повідомив, що він відправив в Україну три автомобілі, які не використовуються, щоб допомогти центральному банку країни розподіляти готівку, після того, як отримав запит від свого українського колеги на "будь-які запасні бронетранспортери", - йдеться у повідомленні.

Посадовець пояснив, що ці автівки мали бути виведенні з експлуатації.

"Так вийшло, що ми перестали використовувати власний транспорт для переміщення банкнот цією країною, і наш парк із трьох автомобілів мав бути виведений з експлуатації", - зазначив Бейлі у своєму виступі в Mansion House в лондонському Сіті.

За його словами, машини передали за посередництва Польщі.

"Наші співробітники одразу ж приступили до їхньої підготовки, відвезли до польсько-українського кордону та передали. Це змушує мене дуже пишатися", - додав Бейлі.

19 липня видання Le Point повідомило, що обіцяні президентом Франції Емманюелем Макроном самохідні гаубиці Caesar вже вирушили до України. Французькі гаубиці з американськими боєприпасами зможуть знищувати російські цілі з першого пострілу.

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