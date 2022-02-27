Банкам спростили зарахування коштів на підтримку ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Національний банк України на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком.

Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону.

За інформацією пресслужби НБУ, відповідне рішення затверджено постановою Національного банку України від 27 лютого Постанова набирає чинності від сьогодні.

Нагадаємо, виплату пенсій та грошових допомог під час воєнного стану не скасовують.

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