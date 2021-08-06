Банки отримали 71 млн грн доходу за перший рік комерційного використання системи BankID НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.



Згідно з повідомленням, за перший рік комерційного використання Системи BankID НБУ абоненти-ідентифікатори отримали від абонентів-надавачів послуг дохід у розмірі 71 млн грн за успішні електронні підтвердження дистанційної ідентифікації користувачів.



За словами заступниці директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольги Василєвої, впродовж року після впровадження комерційної моделі використання системи BankID НБУ до неї активно під'єднувалися банки, небанківські фінансові установи, телеком-оператори, недержавні пенсійні фонди та інші комерційні установи.



Так, у регуляторі зазначили, що до системи наразі під'єднані всі системно важливі банки.



За даними НБУ, щоденно з використанням системи здійснюється майже 60 тис. успішних електронних дистанційних ідентифікацій користувачів.

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