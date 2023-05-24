Банкова не готова визнати Крим кримськотатарським
Почула висловлювання Подоляка про скасування автономії у звільненому Криму
Засмутилася.
Адже, це суперечить усьому, у що я вірила довгі роки окупації. Крим має бути українським. Тобто, має бути кримськотатарським.
І ось, виявляється, центральна влада не готова визнати цей простий факт. Виявляється, що є сумніви та варіанти.
Мені прикро, мої кримськотатарські друзі, що вам довелося це почути буквально напередодні звільнення, за яке ви боролися всі ці роки. Прикро і соромно за те, що Банкова досі не позбулася імперської зневаги до корінного народу Криму.
Що я можу сказати з цього приводу? Що я можу у вас попросити після цих ганебних заяв?
Давайте разом звільнимо Крим від російських ґрат, і разом продовжимо боротьбу за ваші права в незалежній Україні.
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Поки дихаю та живу, я не відмовлюся від ідеї кримськотатарського Криму. І не тільки я. Сотні та тисячі українців будуть із вами в цій боротьбі. Ми не зупинимося
Впевнена, що багато українців зараз відчувають той самий сором, що і я. Знаю, що ви будете сприяти деокупації, попри всі заяви невігласів при владі. Прошу вас, не втрачайте надії. Ми будемо боротися за ваше право на звільненій землі разом.
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Поки дихаю та живу, я не відмовлюся від ідеї кримськотатарського Криму. І не тільки я. Сотні та тисячі українців будуть із вами в цій боротьбі. Ми не зупинимося. Ми не відступимося. Крим буде квітучим і вільним. Кримськотатарський народ заслуговує право на відродження.
Вірю, що я не одна хочу зараз запевнити вас, мої кримськотатарські брати, що у звільненому Криму ми продовжимо боротьбу разом із вами. Тому що вільна Україна неможлива без вашого права на вистраждану Батьківщину.
Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня
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