Засмутилася.

Адже, це суперечить усьому, у що я вірила довгі роки окупації. Крим має бути українським. Тобто, має бути кримськотатарським.

І ось, виявляється, центральна влада не готова визнати цей простий факт. Виявляється, що є сумніви та варіанти.

Мені прикро, мої кримськотатарські друзі, що вам довелося це почути буквально напередодні звільнення, за яке ви боролися всі ці роки. Прикро і соромно за те, що Банкова досі не позбулася імперської зневаги до корінного народу Криму.

Що я можу сказати з цього приводу? Що я можу у вас попросити після цих ганебних заяв?

Давайте разом звільнимо Крим від російських ґрат, і разом продовжимо боротьбу за ваші права в незалежній Україні.

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Поки дихаю та живу, я не відмовлюся від ідеї кримськотатарського Криму. І не тільки я. Сотні та тисячі українців будуть із вами в цій боротьбі. Ми не зупинимося

Впевнена, що багато українців зараз відчувають той самий сором, що і я. Знаю, що ви будете сприяти деокупації, попри всі заяви невігласів при владі. Прошу вас, не втрачайте надії. Ми будемо боротися за ваше право на звільненій землі разом.

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Поки дихаю та живу, я не відмовлюся від ідеї кримськотатарського Криму. І не тільки я. Сотні та тисячі українців будуть із вами в цій боротьбі. Ми не зупинимося. Ми не відступимося. Крим буде квітучим і вільним. Кримськотатарський народ заслуговує право на відродження.

Вірю, що я не одна хочу зараз запевнити вас, мої кримськотатарські брати, що у звільненому Криму ми продовжимо боротьбу разом із вами. Тому що вільна Україна неможлива без вашого права на вистраждану Батьківщину.

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Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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