"Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі

Про це повідомляє Variety.

Стрічка у прокаті обігнала фільм "Брати Супер Маріо в кіно", який зібрав $1,35 млрд. Загалом, "Барбі" заробила $600 млн у прокаті в США, ставши найкасовішою стрічкою країни, і ще рекордних $760 млн у міжнародному прокаті.

Окрім того, "Барбі" змогла затьмарити навіть успіх другої частини "Гаррі Поттера і Дарів смерті", який у 2011 році зібрав $1,34 млрд.