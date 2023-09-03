"Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році - фільм режисерки Ґрети Ґервіг заробив рекордні $1,36 млрд
Про це повідомляє Variety.
Стрічка у прокаті обігнала фільм "Брати Супер Маріо в кіно", який зібрав $1,35 млрд. Загалом, "Барбі" заробила $600 млн у прокаті в США, ставши найкасовішою стрічкою країни, і ще рекордних $760 млн у міжнародному прокаті.
Окрім того, "Барбі" змогла затьмарити навіть успіх другої частини "Гаррі Поттера і Дарів смерті", який у 2011 році зібрав $1,34 млрд.
- Комедія Ґрети Ґервіґ "Барбі" обігнала "Темного лицаря" Крістофера Нолана та стала найкасовішою стрічкою в історії компанії Warner Bros. "Барбі" також стала найкасовішим фільмом 2023 року в США.
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