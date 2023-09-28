"Барс. Незакінчена справа": в онлайн-прокаті з'явиться стрічка про українського добровольця Валерія Красняна
В онлайн-прокаті у неділю, 1 жовтня, з'явиться документальна стрічка "Барс. Незакінчена справа", присвячена Народному герою України добровольцю Валерію Красняну
Про це інформує пресслужба Держкіно.
Фільм розповість історію українського добровольця Валерія Красняна на позивний "Барс". Спершу він воював на Донеччині у 2014 році, потім був представником президента з питань учасників АТО та радником голови Чернівецької ОДА. У перші години повномасштабного російського вторгнення чоловік повернувся до лав Української Добровольчої Армії.
Влітку 2022 вступив до 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України та брав участь у боях за Київ, Харків та Харківщину. Валерій Краснян загинув 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в Харківській області: він підірвався на міні.
"Глядач побачить "Барса" з трьох різних ракурсів: яким його пам’ятають рідні, яким він залишиться у пам’яті земляків і друзів та бойових побратимів. Ці ракурси дають можливість зрозуміти об'ємну, багатогранну постать Валерія Красняна, дізнатися про його життєві погляди і принципи, поринути у протиріччя його натури, захопитись воїнським духом, віддати у повній мірі данину його подвигу", - йдеться у синопсисі.
Стрічка буде доступна для перегляду на стрімінговій платформі Київстар ТБ з 1 жовтня. Фільм розмістять у вільному доступі.
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