"Барс. Незакінчена справа": в онлайн-прокаті з'явиться стрічка про українського добровольця Валерія Красняна

Про це інформує пресслужба Держкіно.

Фільм розповість історію українського добровольця Валерія Красняна на позивний "Барс". Спершу він воював на Донеччині у 2014 році, потім був представником президента з питань учасників АТО та радником голови Чернівецької ОДА. У перші години повномасштабного російського вторгнення чоловік повернувся до лав Української Добровольчої Армії.

Влітку 2022 вступив до 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України та брав участь у боях за Київ, Харків та Харківщину. Валерій Краснян загинув 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в Харківській області: він підірвався на міні.

"Глядач побачить "Барса" з трьох різних ракурсів: яким його пам’ятають рідні, яким він залишиться у пам’яті земляків і друзів та бойових побратимів. Ці ракурси дають можливість зрозуміти об'ємну, багатогранну постать Валерія Красняна, дізнатися про його життєві погляди і принципи, поринути у протиріччя його натури, захопитись воїнським духом, віддати у повній мірі данину його подвигу", - йдеться у синопсисі.

Стрічка буде доступна для перегляду на стрімінговій платформі Київстар ТБ з 1 жовтня. Фільм розмістять у вільному доступі.