"Барселона", "Борусія", "Аталанта": хто і коли зіграє у стикових матчах Ліги Європи
Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші стикові матчі Ліги Європи, де зіграють "Барселона", дортмундська "Борусія", "Аталанта" та ще 13 команд
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стикових матчах Ліги Європи візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць у груповому етапі ЛЄ та 8 команд, які посіли треті місця у Лізі чемпіонів.
Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них уже чекають французькі "Ліон" і "Монако", німецькі "Айнтрахт" і "Байєр", англійський "Вест Гем", московський "Спартак", турецький "Галатасарай" і сербська "Црвена Звєзда".
Матчі-відповіді сьогоднішніх поєдинків відбудуться за тиждень - 24 лютого.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 25 лютого.
Ліга Європи
Стикові матчі
17 лютого
19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)
19:45 "Зеніт" (Росія) - "Реал Бетис" (Іспанія)
19:45 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія)
19:45 "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалія)
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Олімпіакос" (Греція)
22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Лаціо" (Італія)
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