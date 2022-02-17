"Барселона", "Борусія", "Аталанта": хто і коли зіграє у стикових матчах Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У стикових матчах Ліги Європи візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць у груповому етапі ЛЄ та 8 команд, які посіли треті місця у Лізі чемпіонів.



Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де на них уже чекають французькі "Ліон" і "Монако", німецькі "Айнтрахт" і "Байєр", англійський "Вест Гем", московський "Спартак", турецький "Галатасарай" і сербська "Црвена Звєзда".



Матчі-відповіді сьогоднішніх поєдинків відбудуться за тиждень - 24 лютого.



Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 25 лютого.



Ліга Європи



Стикові матчі



17 лютого



19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)



19:45 "Зеніт" (Росія) - "Реал Бетис" (Іспанія)



19:45 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Рейнджерс" (Шотландія)



19:45 "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалія)



22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)



22:00 "Аталанта" (Італія) - "Олімпіакос" (Греція)



22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)



22:00 "Порту" (Португалія) - "Лаціо" (Італія)



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