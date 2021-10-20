"Барселона" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 20 жовтня, у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони"
У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.
Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.
Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.
Ліга чемпіонів
3-й тур
20 жовтня
"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)
Барселона, стадіон "Камп Ноу"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".
- В іншому матчі 3-го туру ЛЧ англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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