"Барселона" і "Динамо" зіграли внічию у юнацькій Лізі УЄФА
У 3-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" зіграло внічию проти іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Барселона" - "Динамо", який проходив в Іспанії, закінчився внічию з рахунком 0:0.
"Динамо" з 7 очками очолює групу E. "Баварія" з 0 балами йде останньою. Друге місце у "Барселони", а третє в "Бенфіки".
У 4-му турі, 2 листопада, "Динамо" зустрінеться вже на своєму полі з іспанською "Барселоною".
Матч основних команд "Барселона" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Іспанії та розпочнеться о 19:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Юнацька Ліга УЄФА
3-й тур
Група E
20 жовтня
"Барселона U-19" (Іспанія) - "Динамо U-19" (Україна) 0:0
- 29 вересня у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію".
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