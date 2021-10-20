"Барселона" і "Динамо" зіграли внічию у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Барселона" - "Динамо", який проходив в Іспанії, закінчився внічию з рахунком 0:0.



"Динамо" з 7 очками очолює групу E. "Баварія" з 0 балами йде останньою. Друге місце у "Барселони", а третє в "Бенфіки".

У 4-му турі, 2 листопада, "Динамо" зустрінеться вже на своєму полі з іспанською "Барселоною".

Матч основних команд "Барселона" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Іспанії та розпочнеться о 19:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Юнацька Ліга УЄФА

3-й тур

Група E

20 жовтня

"Барселона U-19" (Іспанія) - "Динамо U-19" (Україна) 0:0

29 вересня у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію".