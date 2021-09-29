"Динамо" розтрощило "Баварію" у юнацькій Лізі УЄФА
У 2-му турі юнацької Ліги УЄФА київське "Динамо" розгромно перемогло мюнхенську "Баварію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команди зустрічались у Мюнхені. "Динамо" U-19 зуміло забити "Баварії" U-19 4 м'ячі. Німці пропустили голи від Назара Волошина, Іллі Скрипника, а також Самби Діалло, який оформив дубль.
"Динамо" перемогло "Баварію" 4:0 та з 6 очками очолив групу E. "Баварія" з 0 балами йде останньою. Друге місце у "Барселони", а третє в "Бенфіки".
У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зустрінеться на гостьовому полі з іспанською "Барселоною".
Матч основних команд "Баварія" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Юнацька Ліга УЄФА
2-й тур
Група E
29 вересня
"Баварія U-19" (Німеччина) - "Динамо U-19" (Україна) 0:4
Голи: Діалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86
- Нагадаємо, 27 вересня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підписав новий контракт з київським клубом.
- 28 вересня головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в успіху своєї команди в матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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