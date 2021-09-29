"Динамо" розтрощило "Баварію" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команди зустрічались у Мюнхені. "Динамо" U-19 зуміло забити "Баварії" U-19 4 м'ячі. Німці пропустили голи від Назара Волошина, Іллі Скрипника, а також Самби Діалло, який оформив дубль.



"Динамо" перемогло "Баварію" 4:0 та з 6 очками очолив групу E. "Баварія" з 0 балами йде останньою. Друге місце у "Барселони", а третє в "Бенфіки".

У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зустрінеться на гостьовому полі з іспанською "Барселоною".

Матч основних команд "Баварія" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Юнацька Ліга УЄФА

2-й тур

Група E

29 вересня

"Баварія U-19" (Німеччина) - "Динамо U-19" (Україна) 0:4

Голи: Діалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86

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