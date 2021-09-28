Тренер "Баварії" знецінив шанси "Динамо" в їхньому матчі Ліги чемпіонів
Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в успіху своєї команди в матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Kicker.
За словами Нагельсманна, "Динамо" фаворит чемпіонату України, але завтра в них немає шансів у матчі проти "Баварії".
"Динамо" - зазвичай фаворит свого чемпіонату, що вони і показують. Це дуже молода і талановита команда. У матчах зі "Шахтарем" і "Бенфікою" вони компактно діяли в центрі, стояли низько навіть нападниками. Але я впевнений в нашій команді, що ми виграємо цей матч. Ми хочемо залишатися на вершині групи", - сказав тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн.
Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться 29 вересня. Початок - о 22:00.
Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
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