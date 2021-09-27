"Динамо" підписало новий контракт з Луческу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підписав новий контракт з київським топ-клубом
Про це повідомив президент "Динамо" Ігор Суркіс в етері програми "Великий футбол".
За словами Суркіса, він підписав з Луческу новий контракт, щоб футболісти були впевнені у продовженні співпраці з нинішнім тренером.
"Чому я з Луческу продовжив контракт до 2024 року? Дай Бог йому здоров'я. Але якщо завтра мої футболісти будуть знати, що Луческу працює останній рік, як вони будуть ставитися до роботи? Подумають, завтра прийде новий інший тренер?", - розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс.
Попередній контракт Луческу діяв до 2023-го року. Румунський тренер очолив "Динамо" влітку 2020 року.
Мірча Луческу виграв з "Динамо" УПЛ і Кубок України, двічі вивів команду в груповий етап у груповий етап Ліги чемпіонів.
- Нагадаємо, 22 вересня "Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України.
- Після гри Мірча Луческу звинуватив футболістів "Шахтаря" у зайвій агресії.
- У відповідь, головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не потрібні уроки моралі від Мірчі Луческу.
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