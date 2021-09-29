"Баварія" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Баварія" - "Динамо" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів
Матч "Баварія" - "Динамо" пройде у Мюнхені. Початок - о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.
Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
Ліга чемпіонів
2-й тур
29 вересня
"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.
- У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"
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