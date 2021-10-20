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Головна Спорт "Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

20 жовтня, 2021 середа
08:20
Спорт "Барселона" - "Динамо"

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" - "Динамо"

Заявка "Динамо" на матч з "Барселоною":

Воротарі: Бойко, Бущан;

Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;

Форварди: Шкурін, Супряга, Рамірес.

Кадри з тренування "Динамо" у Барселоні:
 

У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.

Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.  

Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

Ліга чемпіонів

3-й тур

20 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Початок о 19:45

Пряма трансляція на Megogo
 

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