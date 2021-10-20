"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" - "Динамо"
Заявка "Динамо" на матч з "Барселоною":
Воротарі: Бойко, Бущан;
Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;
Форварди: Шкурін, Супряга, Рамірес.
Кадри з тренування "Динамо" у Барселоні:
У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.
Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.
Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.
Ліга чемпіонів
3-й тур
20 жовтня
"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)
Барселона, стадіон "Камп Ноу"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Воротарі: Бойко, Бущан;
Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;
Форварди: Шкурін, Супряга, Рамірес.
Кадри з тренування "Динамо" у Барселоні:
У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.
Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.
Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.
Ліга чемпіонів
3-й тур
20 жовтня
"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)
Барселона, стадіон "Камп Ноу"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 18 жовтня головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті оголосив заявку своєї команди на матч зі "Шахтарем" у 3-му турі Ліги чемпіонів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
Київ
+0
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.2
Купівля 26.2Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.73
- Актуальне
- Важливе
2021, середа
20 жовтня
10:02
Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа
09:31
Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн
09:12
Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ та припинити блокаду конкурсу в САП
09:09
Президентські рейтинги. У Зеленського - різкий обвал. Другий - Порошенко. У Разумкова – стрімке зростання
2021, вiвторок
19 жовтня
22:57
У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
22:33
"Позитивний крок": представник ЄС в Україні Маасікас привітав ухвалення закону про статус НАБУ
21:27
Випробувальний термін і позбавлення звання: суд ухвалив вирок працівнику СБУ, який напав на прикордонників
21:16
Для схвалення траншу МВФ радою директорів Україна має виконати додаткові умови, - радник Зеленського
20:41
Мінімізація податків: ДБР перевіряє причетність Медведчука до ввезення палива з РФ до України за заниженими цінами
20:23
Україна та Канада спільно побудують космодром під українські ракетоносії "Циклон 4М", - Уруський