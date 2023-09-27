"Барселона" несподівано втратила очки у матчі з "Мальоркою" в Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч несподівано закінчився з рахунком 2:2. "Барселона" двічі програвала по ходу гри після того, як пропустила голи від Ведата Мурікі та Абдона Пратса. Натомість за "Барсу" сьогодні забив Рафінья і Ферміно Лопес.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Барселона" після 7 матчів має 17 очок та займає першу позицію. Проте найближчі переслідувачі "Жирона" (16 очок) і "Реал" (15) свої матчі 7-го туру ще не грали.

Ла Ліга

7-й тур

26 вересня

"Мальорка" - "Барселона" 2:2

Голи: Мурікі, 8, Пратс, 45+3 - Рафінья, 41, Лопес, 75