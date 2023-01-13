"Барселона" перемогла "Бетіс" і зіграє з "Реалом" за Суперкубок Іспанії
У півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії з футболу "Барселона" перемогла "Бетіс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Бетіс" та "Барселона" зустрілися у другому півфіналі Суперкубка Іспанії. Команди не зуміли виявити кращого за 90 хвилин зустрічі. Основний час закінчився з рахунком 1:1 - голи забили Роберт Левандовські та Набіль Фекір.
Вже в овертаймі "Барса" та "Бетіс" знову забили по голу. На 93-й хвилині Ансу Фаті вивів каталонців вперед, а на 101-й хвилині Лорен відновив нічию.
Зі 118-ї хвилини футболісти "Бетіса" закінчували матч у меншості. Червону картку отримав Андрес Гвардадо.
"Барселона" зуміла перемогти "Бетіс" лише у серії післяматчевих пенальті - 4:2.
У фіналі Суперкубка Іспанії з футболу "Барселона" зіграє з "Реалом". Матч відбудеться 15 січня.
Суперкубок Іспанії
Півфінал
12 січня
"Бетіс" – "Барселона" 2:2 (Пенальті - 2:4)
Голи: Фекір, 77, Лорен, 101 - Левандовські, 40, Фаті, 93
Вилучення: Гвардадо, 118
- 4 січня іспанська "Барселона" вирішила позбутися півзахисника Ансу Фаті та виставила його на трансфер.
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