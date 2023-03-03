"Барселона" перемогла "Реал" в Ель-Класико
У першому матчі півфіналу Кубка Іспанії "Реал" програв "Барселоні"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Мадриді, закінчився мінімальною перемогою "Барселони" з рахунком 1:0. На 26-й хвилині центрбек "Реалу" Едер Мілітао зрізав м'яч у власні ворота.
Матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії пройде 5 квітня.
Кубок Іспанії
Півфінал. Перший матч
2 березня
"Реал" - "Барселона" 0:1
Гол: Мілітао, 26 (авт.)
- 25 лютого у 23-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" зіграв внічию у дербі з "Атлетико".
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