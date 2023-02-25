"Реал" на останніх хвилинах врятувався від поразки в мадридському дербі з"Атлетико"
У 23-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" зіграв внічию у дербі з "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию 1:1. "Атлетико" вийшов вперед на 78-й хвилині завдяки голу Хосе Марії Хіменес. За декілька хвилин "Реал" відповів на пропущений м'яч - відзначився Альваро.
"Атлетико" закінчував матч у меншості. Півзахисник Анхель Корреа отримав червону картку на 64-й хвилині.
У турнірній таблиці "Реал" займає другу позицію з 52 балами і відстає від "Барселони" на 7 очок.
"Атлетико" - четвертий - 42 набраних пункти.
Ла Ліга
23-й тур
25 лютого
"Реал" - "Алетико" 1:1
Голи: Альваро, 85 - Хіменес, 78
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