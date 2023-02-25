Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився внічию 1:1. "Атлетико" вийшов вперед на 78-й хвилині завдяки голу Хосе Марії Хіменес. За декілька хвилин "Реал" відповів на пропущений м'яч - відзначився Альваро.

"Атлетико" закінчував матч у меншості. Півзахисник Анхель Корреа отримав червону картку на 64-й хвилині.

У турнірній таблиці "Реал" займає другу позицію з 52 балами і відстає від "Барселони" на 7 очок.

"Атлетико" - четвертий - 42 набраних пункти.

Ла Ліга

23-й тур

25 лютого

"Реал" - "Алетико" 1:1

Голи: Альваро, 85 - Хіменес, 78