"Барселона" - "Реал": букмекери назвали фаворита Ель-Класико в Суперкубку Іспанії
Завтра, 12 січня, мадридський "Реал" і "Барселона" зустрінуться у півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери впевнені, що фаворитом зустрічі є "Реал". На перемогу мадридців коефіцієнт 2,01. Виграш "Барселони" оцінюється у малоймовірні 3,82. Нічия в основний час - 3,90.
В іншому півфінальному матчі Суперкубка Іспанії "Атлетик" з Більбао гратиме проти мадридського "Атлетико". Ця зустріч пройде 13 січня.
Суперкубок Іспанії
Півфінал
12 січня
"Барселона" - "Реал"
Ер-Ріяд, Міжнародний стадіон ім. Короля Фахда
Початок о 21:00
Пряма трансляція на Megogo
- 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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