"Барселона" - "Реал": де та коли дивитись Ель-Класико в Суперкубку Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери впевнені, що фаворитом зустрічі є "Реал". На перемогу мадридців коефіцієнт 2,01. Виграш "Барселони" оцінюється у малоймовірні 3,82. Нічия в основний час - 3,90.



В іншому півфінальному матчі Суперкубка Іспанії "Атлетик" з Більбао гратиме проти мадридського "Атлетико". Ця зустріч пройде 13 січня.



Початок матчу "Барселона" - "Реал" запланований о 21:00. Пряма трансляція на Megogo.



Суперкубок Іспанії



Півфінал



12 січня



"Барселона" - "Реал"



Ер-Ріяд, Міжнародний стадіон ім. Короля Фахда



Початок о 21:00



Пряма трансляція на Megogo





24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb