"Барселона" вирішила розірвати контракт з переможцем Ліги чемпіонів
Іспанський футболіст Жорді Альба домовився з "Барселоною" про дострокове розірвання контракту
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його даними, захисник та каталонський клуб домовилися про дострокове розірвання контракту, який було розраховано до літа 2024 року. Футболіст залишить "Барсу" на правах вільного агента.
34-річний Жорді Альба виступає за "Барселону" з 2012 року. У нинішньому сезоні він зіграв за клуб 29 матчів, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач. Також лівий оборонець виступав за "Валенсію.
Разом з "Барселоною" Жорді Альба став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкуба УЄФА, клубного чемпіонат світу, 6 разів виграв чемпіонат Іспанії та 5 разів - кубок країни.
Альба зіграв 91 матч та забив 10 голів за збірну Іспанії, з якою у 2012 році став переможцем Євро.
- 10 травня стало відомо, що "Барселону" залишає капітан команди Серхіо Бускетс.
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