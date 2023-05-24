Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його даними, захисник та каталонський клуб домовилися про дострокове розірвання контракту, який було розраховано до літа 2024 року. Футболіст залишить "Барсу" на правах вільного агента.

34-річний Жорді Альба виступає за "Барселону" з 2012 року. У нинішньому сезоні він зіграв за клуб 29 матчів, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач. Також лівий оборонець виступав за "Валенсію.

Разом з "Барселоною" Жорді Альба став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкуба УЄФА, клубного чемпіонат світу, 6 разів виграв чемпіонат Іспанії та 5 разів - кубок країни.

Альба зіграв 91 матч та забив 10 голів за збірну Іспанії, з якою у 2012 році став переможцем Євро.