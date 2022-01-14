"Барселона" вирішила за 20 млн євро позбутись одного з найкращих футболістів США

Про це повідомляє El Nacional.



Боси "Барселони" продовжують роботу над продажами, щоб збільшити свій зарплатний фонд та мати змогу підсилити команду. За інформацією джерела, іспанці хочуть продати захисника Сержиньо Деста. Керівництво оцінило гравця у 20 млн євро.



У цьому сезоні 21-річний Дест зіграв 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.



Сержиньо Дест оцінюється Transfermarkt у 20 млн євро і є 5-м найдорожчим футболістом зі США.

12 січня у півфіналі Суперкубка Іспанії мадридський "Реал" переміг "Барселону".

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