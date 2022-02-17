"Барселона" врятувалась від поразки від "Наполі" у першому матчі в Лізі Європи з 2004 року
У стиковому матчі Ліги Європи іспанська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в Іспанії, закінчився внічию 1:1. "Барселона" пропустила першою, за "Наполі" забив Пьотр Зелінські, але зуміла відігратись на 59-й хвилині.
Іспанець Ферран Торрес реалізував пенальті та врятував "Барсу" від поразки.
У Лізі чемпіонів "Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи. Іспанці вперше з 2004 року грають у Лізі Європи. Тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.
Ліга Європи
Стикові матчі
17 лютого
"Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) 1:1
Голи: Торрес, 59 (пен.) - Зелінські, 29
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе