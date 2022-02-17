"Барселона" врятувалась від поразки від "Наполі" у першому матчі в Лізі Європи з 2004 року

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив в Іспанії, закінчився внічию 1:1. "Барселона" пропустила першою, за "Наполі" забив Пьотр Зелінські, але зуміла відігратись на 59-й хвилині.



Іспанець Ферран Торрес реалізував пенальті та врятував "Барсу" від поразки.



У Лізі чемпіонів "Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи. Іспанці вперше з 2004 року грають у Лізі Європи. Тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.



Ліга Європи



Стикові матчі



17 лютого



"Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) 1:1



Голи: Торрес, 59 (пен.) - Зелінські, 29

The Europa League is back with a bang! ????



Best performance was from _______#UEL pic.twitter.com/gaFkQ7ZFoe — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022